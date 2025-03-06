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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске планируют заколотить окна в расселённой «хрущёвке» на улице Ленина

15:19, 06 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске планируют заколотить окна в расселённой «хрущёвке» на улице Ленина
15:19, 06 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
386
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#расселённое жильё
Источник фото: Яндекс Карты
386
0

Также доступ ограничат и в другие заброшенные объекты. 

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска в поиске организации, которая займётся ограничением свободного доступа в предназначенные к сносу дома. Соответствующий аукцион стартовал на портале госзакупок. 

В перечень вошла расселённая в мае 2022 года первая в Ижевске «хрущёвка» на улице Ленина, 9. Также планируется ограничить доступ в расселённые бараки №27а и №25 на улице Максима Горького. Окна и двери заколотят в покинутом старинном двухэтажном доме на улице Свободы, 186. 

Также работы пройдут по адресам: Павлова, 7; станция Заводская, 13; Дружбы, 27, Гагарина, 90а; Гагарина, 36, Базисная, 9; 15-я, 32; 40-й км, 23; Аграрная, 1, Зимняя, 36, Машиностроителей, 47, 34, 33, 31, 30; Завьяловская, 2. 

Начальная цена контракта 215 тысяч рублей. 

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15:19, 06 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
386
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#расселённое жильё