Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска в поиске организации, которая займётся ограничением свободного доступа в предназначенные к сносу дома. Соответствующий аукцион стартовал на портале госзакупок.

В перечень вошла расселённая в мае 2022 года первая в Ижевске «хрущёвка» на улице Ленина, 9. Также планируется ограничить доступ в расселённые бараки №27а и №25 на улице Максима Горького. Окна и двери заколотят в покинутом старинном двухэтажном доме на улице Свободы, 186.

Также работы пройдут по адресам: Павлова, 7; станция Заводская, 13; Дружбы, 27, Гагарина, 90а; Гагарина, 36, Базисная, 9; 15-я, 32; 40-й км, 23; Аграрная, 1, Зимняя, 36, Машиностроителей, 47, 34, 33, 31, 30; Завьяловская, 2.

Начальная цена контракта 215 тысяч рублей.