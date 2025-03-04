Красногорское. Удмуртия. В селе Красногорское появится современная детская площадка. Проект реализуют в рамках федерального проекта «Благоустройство сельских территорий», сообщила глава Красногорского района Любовь Сергеева.

Подрядчики, уже определенные для реализации проекта, обязались завершить все работы до 31 августа 2025 года.

«Это будет новое безопасное и интересное место для игр и активного детского отдыха», — написала Сергеева.