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Новая детская площадка появится в Красногорском благодаря федеральному проекту

08:30, 04 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Новая детская площадка появится в Красногорском благодаря федеральному проекту
08:30, 04 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
54
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#благоустройство
Источник фото: Любовь Сергеева
54
0

Работы продлятся до конца лета.

Красногорское. Удмуртия. В селе Красногорское появится современная детская площадка. Проект реализуют в рамках федерального проекта «Благоустройство сельских территорий», сообщила глава Красногорского района Любовь Сергеева.

Подрядчики, уже определенные для реализации проекта, обязались завершить все работы до 31 августа 2025 года.

«Это будет новое безопасное и интересное место для игр и активного детского отдыха», — написала Сергеева.

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08:30, 04 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
54
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#благоустройство