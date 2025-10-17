Закрыть
Строительство Центра развития баскетбола в Ижевске получит федеральное финансирование

11:01, 17 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
11:01, 17 октября, 2025
Источник фото: udmurt.ru
Заявки республики победили в федеральном проекте. 

Ижевск. Удмуртия. Строительство спортивных объектов в Ижевске получит  федеральное финансирование в рамках «Бизнес-спринта». Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов по итогам встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. 

Заявки Удмуртии победили в федеральном проекте «Бизнес-спринт». Средства подключат к вложениям инвестора и регионального бюджета.   Речь идёт о новом Центре развития баскетбола, который планируют построить рядом с набережной Ижевского пруда, и о семейном комплексе «Металлург», включающем спортивный и оздоровительный блоки.

Напомним, соглашение о создании в Удмуртии регионального Центра развития баскетбола было подписано ещё в 2023 году

