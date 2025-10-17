Заявки республики победили в федеральном проекте.
Ижевск. Удмуртия. Строительство спортивных объектов в Ижевске получит федеральное финансирование в рамках «Бизнес-спринта». Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов по итогам встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко.
Заявки Удмуртии победили в федеральном проекте «Бизнес-спринт». Средства подключат к вложениям инвестора и регионального бюджета. Речь идёт о новом Центре развития баскетбола, который планируют построить рядом с набережной Ижевского пруда, и о семейном комплексе «Металлург», включающем спортивный и оздоровительный блоки.
Напомним, соглашение о создании в Удмуртии регионального Центра развития баскетбола было подписано ещё в 2023 году.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники