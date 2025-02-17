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Грузоподъёмность камской ледовой переправы Сарапул-Борок увеличена до пяти тонн

12:00, 17 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Грузоподъёмность камской ледовой переправы Сарапул-Борок увеличена до пяти тонн
12:00, 17 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
67
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#переправа
Источник фото: МЧС Удмуртии
67
0

Водителям напоминают не выезжать на лёд вне оборудованных переправ.

Сарапул. Удмуртия. На Каме у Сарапула увеличили грузоподъёмность ледовой переправы. Об этом сообщили в МЧС по Удмуртии.

Теперь на лёд выпускают автомобили массой до пяти тонн.

«Выезжать на лед вне специально оборудованных переправ строго запрещено! Вода может подниматься и выходить на поверхность, повышается хрупкость льда, не исключено образование трещин. Опасные места, где лёд может быть тонким - это русла рек, заросли камышей, места сброса технических вод (например, нижний бьеф ГЭС), устья», — напомнили в МЧС.

12:00, 17 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
67
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#переправа