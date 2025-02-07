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В Удмуртии на выходных потеплеет

16:57, 07 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии на выходных потеплеет
16:57, 07 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
391
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Источник фото: ИА «Сусанин»
391
0

Температура воздуха будет в пределах -2…-9 градусов. 

Ижевск. Удмуртия. В ближайшие дни в Удмуртии сохранится погода без осадков. В ночные и утренние часы в некоторых районах республики возможен туман. На дорогах сохранится гололедица. Об этом сообщает удмуртский Гидрометцентр.

В выходные облачность и ветер усилятся. Температура воздуха начнёт постепенно повышаться. 8 февраля столбики термометров покажут -4…-9 градусов, 9 и 10 февраля ожидается -2..-7.

По предварительным данным, в середине недели осадков также не предвидится. 

16:57, 07 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
391
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода