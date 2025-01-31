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В Киясово осудили продавщицу за хищение с работы более 500 тысяч рублей 

11:00, 31 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Киясово осудили продавщицу за хищение с работы более 500 тысяч рублей 
11:00, 31 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
248
0
#Киясово\n#Удмуртия\n#суд
Источник фото: ИА «Сусанин»
248
0

В конечном итоге деньги пришлось возвращать, но уже по решению суда. 

Киясово. Удмуртия. В Удмуртии осудили 33-летнюю жительницу Киясовского района, обвинённую в присвоении вверенных ей по должности средств в размере боле полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии. 

Женщина работала продавцом-консультантом и являлась материально ответственным лицом в магазине-салоне «Коннект» в Киясово. С 7 ноября 2023 года по 11 октября 2024 года подсудимая расхищала кассу магазина. В общей сложности её добычей стали 539 020 рублей. Похищенные средства подсудимая использовала по своему усмотрению.

В ходе судебного разбирательства женщина полностью признала вину.

С учетом всех обстоятельств дела суд назначил наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с обслуживанием товарно-материальных ценностей, сроком на 3 года.

Также суд удовлетворил иск потерпевшего — индивидуального предпринимателя — о взыскании ущерба.

11:00, 31 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
248
0
#Киясово\n#Удмуртия\n#суд