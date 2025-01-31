Киясово. Удмуртия. В Удмуртии осудили 33-летнюю жительницу Киясовского района, обвинённую в присвоении вверенных ей по должности средств в размере боле полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Женщина работала продавцом-консультантом и являлась материально ответственным лицом в магазине-салоне «Коннект» в Киясово. С 7 ноября 2023 года по 11 октября 2024 года подсудимая расхищала кассу магазина. В общей сложности её добычей стали 539 020 рублей. Похищенные средства подсудимая использовала по своему усмотрению.

В ходе судебного разбирательства женщина полностью признала вину.

С учетом всех обстоятельств дела суд назначил наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с обслуживанием товарно-материальных ценностей, сроком на 3 года.

Также суд удовлетворил иск потерпевшего — индивидуального предпринимателя — о взыскании ущерба.