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В Ижевске создали комиссию по координации работы по противодействию коррупции 

13:40, 20 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске создали комиссию по координации работы по противодействию коррупции 
13:40, 20 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
123
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#борьба с коррупцией
Источник фото: ИА «Сусанин»
123
0

Председателем комиссии станет глава города Дмитрий Чистяков. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске создаётся комиссия по координации работы по противодействию коррупции в городе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Документ утвердил новый состав комиссии и положение о ней, а также признал недействительным постановление главы города от 27 июля 2016 года «О Комиссии по координации работы по противодействию коррупции» и ряд других правовых актов. 

Председателем комиссии станет глава Ижевска Дмитрий Чистяков. В её состав войдут замруководителя аппарата администрации города, начальники правового управления, правовой экспертизы Гордумы, представитель научной или образовательной организации, представитель Общественной палаты Ижевска.

13:40, 20 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
123
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#борьба с коррупцией