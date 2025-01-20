В Ижевске создали комиссию по координации работы по противодействию коррупции 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске создаётся комиссия по координации работы по противодействию коррупции в городе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Документ утвердил новый состав комиссии и положение о ней, а также признал недействительным постановление главы города от 27 июля 2016 года «О Комиссии по координации работы по противодействию коррупции» и ряд других правовых актов.

Председателем комиссии станет глава Ижевска Дмитрий Чистяков. В её состав войдут замруководителя аппарата администрации города, начальники правового управления, правовой экспертизы Гордумы, представитель научной или образовательной организации, представитель Общественной палаты Ижевска.