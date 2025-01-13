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Минувшей ночью дорожники заделали в Ижевске почти 50 квадратных метров ям

12:30, 13 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Минувшей ночью дорожники заделали в Ижевске почти 50 квадратных метров ям
12:30, 13 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
681
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выбоины
Источник фото: ИА «Сусанин»
681
0

Выбоины заливают литым асфальтом. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается ямочный ремонт. Минувшей ночью дорожники работали на нескольких проблемных улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Работы велись на улицах Карла Маркса, Удмуртской, 40 лет Победы, Петрова, Сабурова, Труда, Молодёжной и других. Всего было устранено почти 50 квадратных метров выбоин. Ямы ликвидируются временными заплатками в виде литого асфальта. 

«Теплая погода заставляет подрядчиков выполнять эти работы намного раньше, чем в предыдущие зимние сезоны. С начала года они устранили уже 212 кв. м ненормативных ям», — подчеркнули в муниципалитете.

Напомним, аналогичные работы велись в ночь на 11 января. Бригады устраняли ямы улицах Ленина, 10 лет Октября, Камбарской и 40 лет Победы. 

12:30, 13 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
681
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выбоины