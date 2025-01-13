Минувшей ночью дорожники заделали в Ижевске почти 50 квадратных метров ям

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается ямочный ремонт. Минувшей ночью дорожники работали на нескольких проблемных улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Работы велись на улицах Карла Маркса, Удмуртской, 40 лет Победы, Петрова, Сабурова, Труда, Молодёжной и других. Всего было устранено почти 50 квадратных метров выбоин. Ямы ликвидируются временными заплатками в виде литого асфальта.

«Теплая погода заставляет подрядчиков выполнять эти работы намного раньше, чем в предыдущие зимние сезоны. С начала года они устранили уже 212 кв. м ненормативных ям», — подчеркнули в муниципалитете.

Напомним, аналогичные работы велись в ночь на 11 января. Бригады устраняли ямы улицах Ленина, 10 лет Октября, Камбарской и 40 лет Победы.