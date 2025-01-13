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Сборная Удмуртии по волейболу сидя получила новый микроавтобус

11:10, 13 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Сборная Удмуртии по волейболу сидя получила новый микроавтобус
11:10, 13 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
182
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт
Источник фото: Скриншот из видео
182
0

В команду параспортсменов входят участники СВО.

Ижевск. Удмуртия. Сборная Удмуртии по волейболу сидя получила микроавтобус. Ключи от машины капитану команды Никите Кедрину передал зампред регионального правительства Тимур Меджитов. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. 

Микроавтобус обеспечит логистику для параспортсменов, команда которых состоит из ветеранов СВО, а также воспитанников спортивно-адаптивной школы Удмуртии. 

«Это выезды на тренировки, домашние и выездные матчи, а также на сборы. Кроме того, посещение городов и районов республики. У команды есть большое желание и настрой привлечь ещё больше ребят в спорт и создать команды в муниципалитетах», — написал Тимур Меджитов. 

11:10, 13 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
182
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт