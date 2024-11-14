Старинную гробницу отреставрировали для храма села Удугучин в Удмуртии

Ува. Удмуртия. В храме села Удугучин, что в Увинском районе Удмуртии, завершилась реставрация старинной гробницы. Об этом сообщают в соцсетях молодёжного волонтёрского движения «Под куполом небес».

«В Удугучин была возвращена восстановленная гробница XIX века. Это довольно редкий предмет, мало где сохранившийся в исправном состоянии после всех бурь ХХ века. Также и Удугучинская гробница много повидала на своём веку. И этот век не прошёл для неё бесследно: местами побиты стёкла, стёрта позолота, отломаны узоры резьбы, слои поздней масляной краски и тому подобное. Настоятель храма отец Максим Пислегин уже давно известен трепетным отношением к делу сохранения старины, что говорит о глубоком уважении к нашей истории», — говорится в сообщении.

Отметим, что подобная гробница в храмах используется в качестве футляра (витрины) для хранения плащаницы — плата большого размера с вышитым или живописным изображением лежащего во гробе Иисуса Христа или усопшей Богородицы. Плащаница употребляется в православной церкви во время богослужения Великой пятницы и Великой субботы (с изображением Иисуса Христа), а также в богослужении Успения (с изображением Богородицы).

Напомним, сам удугучинский храм святого Александра Невского был освящён в 1894 году.