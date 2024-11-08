В Удмуртии определят территории под реновацию

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начали отбирать территории, нуждающиеся в комплексном развитии, сообщили в республиканском Минстрое.

В перечень попадут районы с домами, построенными до 1975 года, где нет централизованного водоснабжения, канализации и отопления. Данные участки могут стать площадкой для инвестиционных проектов.

Дома, собственники которых поддержат расселение, будут сноситься. На их месте появится новое жильё и социальные объекты. Если люди проголосуют против, то дома и дворы трогать не будут.

«Строиться будут не только дома, но и, в случае необходимости, социальные, спортивные и развлекательные объекты, инженерная инфраструктура, новые транспортные развязки. По каждой конкретной территории будут приниматься индивидуальные решения, которые отразятся в мастер-плане», – рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Михаил Баранов.