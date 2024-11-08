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В Удмуртии определят территории под реновацию

17:20, 08 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии определят территории под реновацию
17:20, 08 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1378
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#строительство
Источник фото: ИА «Сусанин»
1378
0

Речь идёт о районах с домами, поострёнными до 1975 года, где отсутствуют коммуникации. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начали отбирать территории, нуждающиеся в комплексном развитии, сообщили в республиканском Минстрое. 

В перечень попадут районы с домами, построенными до 1975 года, где нет централизованного водоснабжения, канализации и отопления. Данные участки могут стать площадкой для инвестиционных проектов. 

Дома, собственники которых поддержат расселение, будут сноситься. На их месте появится новое жильё и социальные объекты. Если люди проголосуют против, то дома и дворы трогать не будут. 

«Строиться будут не только дома, но и, в случае необходимости, социальные, спортивные и развлекательные объекты, инженерная инфраструктура, новые транспортные развязки. По каждой конкретной территории будут приниматься индивидуальные решения, которые отразятся в мастер-плане», – рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Михаил Баранов.

17:20, 08 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1378
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#строительство