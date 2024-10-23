В Ленинском районе Ижевска станет больше добра

Ижевск. Удмуртия. В Ленинском районе Ижевска откроется Добро.Центр. Об этом сообщает администрация города.

Новый центр заработает по адресу: улица Баранова, 66 — там расположен Молодёжный центр «Точка».

«Работа этих центров будет направлена на помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию», — рассказали в администрации.

Желающих приглашают поучаствовать в открытии — их познакомят с работой Добро.Центра и проведут для них мастер-классы (0+). Программа стартует в 11:00 24 октября.

Ранее в Ижевске по улице Коммунаров, 188 заработал Добро.Центр «Молоды Душой». Работа этого центра рассчитана на пожилых людей, раскрытие их потенциала и повышение качества жизни.