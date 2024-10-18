Ижевский механический завод представил новое пневматическое оружие на выставке в Москве

Москва. Ижевский механический завод участвует в Московской международной выставке оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO 2024 (18+). Предприятие из Удмуртии представляет 10 моделей пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Некоторые образцы впервые предстали перед широкой публикой: винтовка МР-61С с новой муфтой ствола и прикладом, пистолет МР-53М в винтовочном исполнении, а также винтовки МР-512 с высокохудожественной гравировкой. На последних изображены драконы, выполненные на ствольной коробке.