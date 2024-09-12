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В Ижевске выбрали лучшего водителя автобуса

08:30, 12 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске выбрали лучшего водителя автобуса
08:30, 12 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
134
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#водители
Фото: Дмитрий Чистяков
134
0

Гузелия Гизатуллина победила в конкурсе водительского мастерства уже второй раз.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошёл конкурс мастерства водителей городских автобусов. Победителем стала Гузелия Гизатуллина, работающая на маршруте №26. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Гузелия Гизатуллина стала победителем конкурса уже во второй раз, ранее — в 2022 году. Всего своё мастерство продемонстрировали 19 работников «ИПОПАТа», среди которых семь женщин. Оценивалось знание ПДД и оказание первой помощи, также навыки водителей прошли проверку «фигурным вождение» змейкой задним ходом.

08:30, 12 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
134
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#водители