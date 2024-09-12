В Ижевске выбрали лучшего водителя автобуса

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошёл конкурс мастерства водителей городских автобусов. Победителем стала Гузелия Гизатуллина, работающая на маршруте №26. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Гузелия Гизатуллина стала победителем конкурса уже во второй раз, ранее — в 2022 году. Всего своё мастерство продемонстрировали 19 работников «ИПОПАТа», среди которых семь женщин. Оценивалось знание ПДД и оказание первой помощи, также навыки водителей прошли проверку «фигурным вождение» змейкой задним ходом.