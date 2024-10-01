В Удмуртии родилась первая в 2024 году тройня

Ижевск. Удмуртия. Первая в 2024 году тройня родилась в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Пациентка решила стать мамой во взрослом возрасте. Детей удалось зачать в результате процедуры ЭКО, но беременность была непростой. Несмотря на это, три здоровые сестрёнки весом до 2 кг появились на свет вечером 30 сентября. Для максимальной безопасности мамы и малышей врачи провели операцию кесарева сечения. Роды проходили в Перинатальном центре республики.

«Это событие стало настоящим праздником не только для женщины и её семьи, но и для всех сотрудников Перинатального центра. Рождение тройни — достаточно редкое и всегда непростое событие для нас», — отметила заведующая Перинатальным центром Ольга Репина.

Глава региона Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал, что сейчас мама с дочками чувствуют себя хорошо.

С начала года благодаря бесплатной программе ЭКО в Удмуртии родились 145 малышей. Всего в 2024 году в республике на свет появились 8 916 детей.