Авито Услуги: больше всего грузоперевозок совершают на мелкотоннажном транспорте

Авито Услуги и агентство маркетинговых исследований ORO выяснили, как выглядит российский рынок исполнителей транспортных услуг. Среди 6,7 млн провайдеров на этом рынке более 530 тыс. (8%) предоставляют услуги по перевозкам. 86% среди всех транспортных провайдеров — частные специалисты, и 14% приходятся на ИП и компании. В исследование попали только компании, представляющие микро-бизнес со штатом до 15 человек.

В общем объеме заказов доля транспортных услуг составляет 31% — это 1053 млн заказов с годовой выручкой 1628 млрд рублей.

«Самые популярные транспортные услуги на рынке: услуги курьеров, пассажирские перевозки и грузоперевозки на разные расстояния: от внутригородских до международных. Также в исследовании мы видим, что большинство перевозчиков (58%) имеют стаж работы от 3 лет в этой сфере. Для привлечения новых клиентов треть всех перевозчиков используют классифайды и специализированные сайты с объявлениями», — отметила Евгения Лазарева, руководитель категории «Транспортные услуги» на Авито Услугах.

В среднем по стране на одного провайдера транспортных услуг приходится 146 заказов в месяц, а средняя стоимость одного заказа составляет 5 814 рублей. При этом 44% заказов варьируются по стоимости от 100 до 500 рублей.

В то же время среднемесячная выручка провайдеров в категории «Транспортные услуги» составляет порядка 180 000 рублей.

По данным Авито Услуг, преимущественно (59%) исполнители осуществляют перевозки на собственном транспорте. 29% провайдеров используют как собственный, так и арендованный транспорт, а 12% — только арендованный.

При этом в собственности у провайдеров находится преимущественно грузовой транспорт малой тоннажности (77%), а арендуют зачастую грузовой транспорт средней тоннажности (29%).