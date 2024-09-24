В Ижевске создаётся комиссия по подготовке проекта Генплана

Ижевск. Удмуртия. Создаётся Комиссия по подготовке проекта Генерального плана Ижевска, соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Утверждено положение и состав комиссии. В её функции входит рассмотрение предложений органов от госорганов, структурных подразделений администрации города, заинтересованных органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по проекту Генплана. Кроме того, комиссия готовит рекомендации в соответствии с поступившими предложениями или об отклонении такого предложения с указанием причин.

Решения будут приниматься коллегиально с помощью открытого голосования.

Председателем комиссии будет замглавы администрации города по ЖКХ и строительству. В её состав войдут представители районных администраций, министерства строительства республики, начальники ряда управлений администрации, депутатов Гордумы и другие. С полным составом комиссии можно ознакомиться по ссылке.

Согласно плану мероприятий, в сентябре ещё продолжается сбор предложений по проекту Генплана, до ноября планируется обработать их и составить предварительную редакцию проекта.

В предстоящем декабре-январе должны пройти общественные обсуждения. Утверждение проекта планируется в июне-июле 2025 года, но в отдельных случаях срок могут увеличить на 2 месяца.



