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В Ижевске создаётся комиссия по подготовке проекта Генплана

12:40, 24 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске создаётся комиссия по подготовке проекта Генплана
12:40, 24 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
43
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#генплан
Фото: ИА «Сусанин»
43
0

Утверждение главного градостроительного документа намечено на лето 2025 года.

Ижевск. Удмуртия. Создаётся Комиссия по подготовке проекта Генерального плана Ижевска, соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Утверждено положение и состав комиссии. В её функции входит рассмотрение предложений органов от госорганов, структурных подразделений администрации города, заинтересованных органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по проекту Генплана. Кроме того, комиссия готовит рекомендации в соответствии с поступившими предложениями или об отклонении такого предложения с указанием причин.

Решения будут приниматься коллегиально с помощью открытого голосования.

Председателем комиссии будет замглавы администрации города по ЖКХ и строительству. В её состав войдут представители районных администраций, министерства строительства республики, начальники ряда управлений администрации, депутатов Гордумы и другие. С полным составом комиссии можно ознакомиться по ссылке.

Согласно плану мероприятий, в сентябре ещё продолжается сбор предложений по проекту Генплана, до ноября планируется обработать их и составить предварительную редакцию проекта.

В предстоящем декабре-январе должны пройти общественные обсуждения. Утверждение проекта планируется в июне-июле 2025 года, но в отдельных случаях срок могут увеличить на 2 месяца.


 

12:40, 24 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
43
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#генплан