Авито Услуги: россияне в среднем тратят почти 5 тысяч рублей на ремонт и установку техники

Авито Услуги и агентство ORO выяснили, как выглядит российский рынок исполнителей услуг в сфере ремонта разного рода электроники и техники. В опросе участвовали 10 тысяч провайдеров по всей России, занятых в сфере услуг. Среди 6,7 млн провайдеров на этом рынке 315 тыс. (5%) предоставляют услуги по ремонту и установке техники. 82% среди таких провайдеров — частные специалисты, и только 18% приходятся на крупные и микро-бизнесы.

В общем объеме заказов на рынке услуг доля по ремонту техники составляет 5% — это 162 млн заказов с годовой выручкой 389 млрд рублей.

Чаще всего мастера по ремонту предлагают следующие услуги, в качестве основных:

- Ремонт ноутбуков, компьютеров и оргтехники (31%);

- Ремонт мобильных телефонов (21%);

- Ремонт бытовой техники (16%).

77% мастеров отрасли обладают опытом от трёх лет, при этом 36% среди всех мастеров работают в сфере более 10 лет. В то же время новички с опытом меньше года составляют 7% от всех провайдеров. В то же время средний возраст таких мастеров — 43 года, а возраст 53% исполнителей варьируется от 36 до 55 лет.

По данным Авито Услуг, в целом по стране на одного провайдера таких услуг приходится 37 заказов в месяц, а средняя стоимость одного заказа составляет 4 918 рублей. При этом 18% заказов варьируются по стоимости от 1 001 до 2 000 рублей, еще 17% заказов выходят для россиян на сумму от 3 001 до 10 000 рублей. Вместе с тем почти треть россиян затрудняются ответить на вопрос о средней стоимости таких услуг. В то же время на рынке среднемесячная выручка мастеров в категории составляет порядка 77 440 рублей.

Традиционно самый популярный источник привлечения новых заказов — постоянные клиенты, так ответил 51% опрошенных провайдеров. 47% надеются на «сарафанное радио». Доля мастеров, использующих сервисы объявлений для привлечения клиентов, продолжает стабильно увеличиваться и достигла 38%.