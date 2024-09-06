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В воткинском музее-усадьбе Петра Чайковского пройдёт «Ночь завода»

13:40, 06 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В воткинском музее-усадьбе Петра Чайковского пройдёт «Ночь завода»
13:40, 06 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#Воткинский завод
Фото: музей-усадьба Петра Чайковского
125
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Мероприятие приурочено к 265-летию Воткинского завода.

Ижевск. Удмуртия. В Воткинске 14 сентября отметят 265-летие основания градообразующего предприятия — Воткинского завода. В честь этого на территории музея-усадьбы Петра Чайковского пройдёт «Ночь завода» (0+). Об этом сообщается на официальной странице музея в VK.

14 сентября с 19:00 до 23:00 в музее пройдут экскурсии, лекции, мастер-классы, а также интеллектуальные конкурсы. Атмосферу создаст живая музыка. Также в программе театрализованное представление о жизни мастеровых Воткинского завода в XIX веке.

В конце праздника на берегу пруда гостей ждёт фаер-шоу.

13:40, 06 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
125
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Воткинский завод