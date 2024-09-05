В Удмуртии водитель заранее получил отметки о «проведённых» меодосмотрах и сел за руль школьного автобуса пьяным

Завьялово. Удмуртия. Участковая медсестра одного из фельдшерско-акушерских пунктов Завьяловского района получила штраф за отметку о медосмотре водителя школьного автобуса без его фактического проведения. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Установлено, что женщина должна проводить медицинские осмотры водителей автобусов перед началом их рейсов и после всех поездок. В апреле 2024 года в ФАП пришёл водитель школьного автобуса, который попросил медсестру сразу поставить в его путевом листе печать, подпись, дату и время проведения предрейсового и послерейсового осмотров за следующий день. Так как обвиняемая знала мужчину, то выполнила просьбу.

На следующий день водитель доставлял детей в школу. Во время поездки его остановили сотрудники ГИБДД и установили у мужчины состояние алкогольного опьянения. По данному факту водителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП России («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения»).

По факту неисполнения медсестрой своих должностных обязанностей возбудили уголовные дела по части 1 статьи 293 УК России («Халатность») и части 1 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Женщина признала свою вину в суде и пояснила, что давно знала водителя, и поэтому даже не думала, что он сможет сесть за руль пьяным. Учитывая все обстоятельства, суд обязал обвиняемую выплатить штраф 32 тыс. рублей.