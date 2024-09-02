Какие изменения ждут жителей Удмуртии в сентябре

Ижевск. Удмуртия. С началом сентября в России вступают в силу ряд изменений в законодательстве, которые отразятся на жизни россиян. «Сусанин» сделал подборку наиболее важных из новшеств.

Жилищно-коммунальное хозяйство

С 1 сентября управляющие компании, допустившие множественные нарушения в своей работе, не смогут целенаправленно банкротиться, чтобы затем заново начинать свою деятельность, создавая новую организацию. Руки нерадивым управляйкам свяжет закон против фиктивных банкротств УК.

Теперь при аннулировании лицензии будут вноситься в реестр недобросовестных не только о директора, но и учредители таких управляющих компаний. В течение трех лет нерадивые управленцы не смогут создать новую УК и вернуться к управлению домами.

Ещё одно нововведение касается прав собственников многоквартирных домов. С 1 сентября жители на общем собрании могут принять решение о проведении обследования технического состояния дома за счет собственных средств. Результаты экспертизы будут отправляться в региональный фонд капремонта, где на них обязаны отреагировать.

Кроме того, с 25 сентября в России вводится новый упрощённый порядок предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ. Граждане смогут оформить электронную заявку, а все необходимые документы госорганы соберут сами, в том числе с помощью системы межведомственного взаимодействия.

Транспорт и дорожное движение

С 1 сентября в России вводятся новые правила работы дорожных камер фиксации нарушений ПДД. В первую очередь описываются чёткие требования к размещению таких систем. Допускается их установка на аварийных участках, в местах запрета стоянки, на дорогах с выделенками для общественного транспорта, на пунктах автоматического весогабаритного контроля, на переходных переходах и перекрёстках, в местах дорожных работ.

С мобильных треног, установленных на безопасных, прямых и беспрепятственных участках дорог, информация о нарушениях поступать перестанет.

Решение об установке камер фиксации нарушений принимается только по согласованию с Госавтоинспекцией. Владельцы дорог обязаны вносить в реестр все комплексы съёмки, в том числе мобильные. Машины, с установленными на них камерами, должны иметь опознавательные знаки.

Также с 1 сентября расширяется состав автомобильной аптечки. В неё добавлены дополнительные перевязочные материалы, дополнительное устройство для искусственного дыхания методом «рот в рот», изометрическое одеяло, блокнот, карандаш и маркер. Уже имеющиеся на руках аптечки можно использовать до 2027 года, если их срок годности не истёк.

Ограничение вредных привычек

В России с 1 сентября вводятся минимальные цены на никотинсодержащую продукцию, в том числе жижки для вейпов. Они будут действовать до 31 декабря 2024 года. Так, 1 грамм продукции с нагреваемым табаком будет стоит минимум 21 рубль. 1 миллилитр жидкости для электронных систем доставки никотина в картридже — 126 рублей, а во флаконах — 71 рубль, 1 миллилитр такой жидкости в «одноразке» — 152 рубля, 1 грамм бестабачных смесей для нагревания — 2 рубля. Минимальная цена на потребительскую упаковку прочей никотинсодержащей продукции составит 10 тысяч рублей.

Образование

С 1 сентября в российских школах вводится запрет на использование средств связи во время уроков. Под эту категорию попадают мобильные телефоны, планшеты, умные часы с сим-картой и другие устройства. Их использование возможно лишь в экстренных случаях, связанных с угрозой жизни и здоровью. В образовательном процессе мобильные устройства могут использоваться только с разрешения учителя.

Кроме того, вступает в силу новый закон о статусе педагога, по которому школы смогут устанавливать требования к дисциплине во время уроков и к правилам поведения в самом учебном заведении. Учителя смогут делать запросы на применение дисциплинарных взысканий к ученикам-нарушителям. Руководство школы будет обязано отреагировать. Закон закрепляет право педагога на уважение его человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, от оскорбления личности. Раньше это право было только у учеников.

Также с 1 сентября школы возвращаются уроки труда для учеников 1-9 классов. В неделю на предмет отведут один час в начальной и два — в средней школе. Предмет ОБЖ заменяется Основами безопасности и защиты Родины. Его будут изучать в 5-11 классах. Детям расскажут о мерах защиты в случае ЧС или войны, научат пользоваться спецсредствами, а также познакомят со свойствами стрелкового оружия.

Ещё одним нововведением станет обязательное вывешивание государственного флага России на флагшток во всех учебных заведениях: детских садах, школах, колледжах, техникумах и вузах. Ранее это правило распространялось только на школы.