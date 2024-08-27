В Ижевске начали наносить дорожную разметку

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске к началу учебного года обновят дорожную разметку. Подрядчик оперативно приступил к работам. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

В приоритете у подрядчика школьные маршруты. Также обновят разметку на пешеходных переходах, в перечне более 200 забр. В первую очередь разметку обновили у школ и детских садов Устиновского и Индустриального районов.

В предстоящую ночь работы начнутся в остальных районах города.

«В начале сентября подрядчик выйдет на дороги, отремонтированные по нацпроекту «безопасные и качественные автомобильные дороги». На этих объектах нанесут осевые линии и пешеходные переходы», — сообщил Чистяков.

Напомним, разметку также начали обновлять и в Можге.