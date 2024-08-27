Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

В Ижевске начали наносить дорожную разметку

17:32, 27 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске начали наносить дорожную разметку
17:32, 27 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
78
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#разметка
Фото: ИА «Сусанин»
78
0

В приоритете будут дороги, по которым проходят школьные маршруты. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске к началу учебного года обновят дорожную разметку. Подрядчик оперативно приступил к работам. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков. 

В приоритете у подрядчика школьные маршруты. Также обновят разметку на пешеходных переходах, в перечне более 200 забр. В первую очередь разметку обновили у школ и детских садов Устиновского и Индустриального районов.

В предстоящую ночь работы начнутся в остальных районах города. 

«В начале сентября подрядчик выйдет на дороги, отремонтированные по нацпроекту «безопасные и качественные автомобильные дороги». На этих объектах нанесут осевые линии и пешеходные переходы», — сообщил Чистяков. 

Напомним, разметку также начали обновлять и в Можге

17:32, 27 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
78
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#разметка