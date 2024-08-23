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В Можге начали обновлять разметку на пешеходных переходах

16:00, 23 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Можге начали обновлять разметку на пешеходных переходах
16:00, 23 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Можга\n#Удмуртия\n#дорожная разметка
Фото: vk.com (Эрик Уразов)
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0

«Зебры» обновляют перед началом учебного года.

Можга. Удмуртия. На пешеходных переходах Можги начали обновлять разметку. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Эрик Уразов.

«Зебру» обновляют специально перед началом учебного года. Дорожные службы работают по ночам, чтобы избежать ограничения движения на улицах города.

Эрик Уразов просит водителей быть особенно бдительными при пересечении пешеходных переходов, а родителям следует напомнить детям правила дорожного движения.

Напомним, что подрядчик из Уфы отказался наносить дорожную разметку в Ижевске.  

16:00, 23 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
70
0
#Можга\n#Удмуртия\n#дорожная разметка