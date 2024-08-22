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В Глазовском районе нашли потерявшуюся в лесу бабушку

09:40, 22 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Глазовском районе нашли потерявшуюся в лесу бабушку
09:40, 22 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
206
0
#Глазовский район\n#Удмуртия\n#спасатели\n#грибы\n#поиск людей
Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
206
0

Она ушла за грибами и не вернулась.

Глазов. Удмуртия. В деревне Порпиево Глазовского района потеряли 71-летнюю пенсионерку, которая отправилась на «тихую охоту». Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.  

21 августа в 09:00 женщина ушла в лес за грибами, но, когда решила возвращаться, поняла, что заблудилась. 

Беспокойство вызывало то, что пенсионерка страдает сахарным диабетом, и она не взяла с собой сотовый телефон. Поэтому, когда спасатели получили сообщение о пропаже бабушки, то привлекли все свои ресурсы для поисков. 

Специалисты обследовали лесной массив и вскоре нашли местную жительницу. Женщина отозвалась на крики и вышла к спасателям. Медицинская помощь ей не понадобилась. 

09:40, 22 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
206
0
#Глазовский район\n#Удмуртия\n#спасатели\n#грибы\n#поиск людей