В Глазовском районе нашли потерявшуюся в лесу бабушку

Глазов. Удмуртия. В деревне Порпиево Глазовского района потеряли 71-летнюю пенсионерку, которая отправилась на «тихую охоту». Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

21 августа в 09:00 женщина ушла в лес за грибами, но, когда решила возвращаться, поняла, что заблудилась.

Беспокойство вызывало то, что пенсионерка страдает сахарным диабетом, и она не взяла с собой сотовый телефон. Поэтому, когда спасатели получили сообщение о пропаже бабушки, то привлекли все свои ресурсы для поисков.

Специалисты обследовали лесной массив и вскоре нашли местную жительницу. Женщина отозвалась на крики и вышла к спасателям. Медицинская помощь ей не понадобилась.