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Благотворительная акция «Мамино окно» заработает с 1 сентября в Соборной мечети Ижевска

13:00, 16 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Благотворительная акция «Мамино окно» заработает с 1 сентября в Соборной мечети Ижевска
13:00, 16 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
17
0
#Ижевск\n#мечеть\n#благотворительность\n#многодетные семьи
Фото: vk.com/anomaminaradost
17
0

Сейчас окно открыто лишь в Центральной мечети.

Ижевск. Удмуртия. Благотворительная акция «Мамино окно» (18+) с 1 сентября заработает в Соборной мечети Ижевска (ул. Азина, 238). Сейчас «Мамино окно» работает в Центральной мечети на ул. Карла Маркса, 186. Об этом сообщается в соцсетях АНО «Мамина радость»

«Мамино окно» — проект, созданный с целью помощи матерям, которые находятся в трудной жизненной ситуации и нуждаются во внимании и поддержке общества. Благодаря участию неравнодушных людей акция помогает многодетным семьям оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказывая поддержку в трудную минуту.

Также благодаря этой акции малыши из палаты БУЗ УР «ГКБ 4 МЗ УР» для новорождённых детей, которые остались без попечения родителей, получают необходимые предметы для ухода.

13:00, 16 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
17
0
#Ижевск\n#мечеть\n#благотворительность\n#многодетные семьи