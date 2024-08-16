Благотворительная акция «Мамино окно» заработает с 1 сентября в Соборной мечети Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Благотворительная акция «Мамино окно» (18+) с 1 сентября заработает в Соборной мечети Ижевска (ул. Азина, 238). Сейчас «Мамино окно» работает в Центральной мечети на ул. Карла Маркса, 186. Об этом сообщается в соцсетях АНО «Мамина радость».

«Мамино окно» — проект, созданный с целью помощи матерям, которые находятся в трудной жизненной ситуации и нуждаются во внимании и поддержке общества. Благодаря участию неравнодушных людей акция помогает многодетным семьям оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказывая поддержку в трудную минуту.

Также благодаря этой акции малыши из палаты БУЗ УР «ГКБ 4 МЗ УР» для новорождённых детей, которые остались без попечения родителей, получают необходимые предметы для ухода.