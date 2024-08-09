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Ноутбук и инвалидное кресло доставили из Удмуртии в Лутугинский район ЛНР

17:25, 09 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Ноутбук и инвалидное кресло доставили из Удмуртии в Лутугинский район ЛНР
17:25, 09 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Удмуртия\n#Лутугинский район ЛНР\n#Олег Гарин
Фото: vk.com/oleg.garin
75
0

С партией гуманитарного груза прибыл депутат Госдумы от УР Олег Гарин.

Лутугино. ЛНР. Очередную партию гуманитарной помощи доставили из Удмуртии в луганский Лутугинский район, подшефный для нашей республики. Об этом в соцсетях сообщил депутат Госдумы от УР Олег Гарин.

«Приехали, как всегда, не с пустыми руками: привезли гуманитарные грузы, оргтехнику, мебель. В том числе, как просили, ноутбук для Совета ветеранов и инвалидное кресло для местной жительницы», — написал народный избранник.

Олег Гарин, будучи председателем Союза представительных органов РФ, провёл встречу с депутатским корпусом Лутугинского района, обсудил реализацию нацпроектов, работу органов местного самоуправления. Также решено было поддержать акцию «Собери ребёнка в школу», которая теперь заработала и на Луганщине.

17:25, 09 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
75
0
#Удмуртия\n#Лутугинский район ЛНР\n#Олег Гарин