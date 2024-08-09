Ноутбук и инвалидное кресло доставили из Удмуртии в Лутугинский район ЛНР

Лутугино. ЛНР. Очередную партию гуманитарной помощи доставили из Удмуртии в луганский Лутугинский район, подшефный для нашей республики. Об этом в соцсетях сообщил депутат Госдумы от УР Олег Гарин.

«Приехали, как всегда, не с пустыми руками: привезли гуманитарные грузы, оргтехнику, мебель. В том числе, как просили, ноутбук для Совета ветеранов и инвалидное кресло для местной жительницы», — написал народный избранник.

Олег Гарин, будучи председателем Союза представительных органов РФ, провёл встречу с депутатским корпусом Лутугинского района, обсудил реализацию нацпроектов, работу органов местного самоуправления. Также решено было поддержать акцию «Собери ребёнка в школу», которая теперь заработала и на Луганщине.