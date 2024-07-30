В 2024 году в Удмуртии рекультивируют несколько крупных свалок

Удмуртия. В 2024 году в Удмуртии планируется рекультивация нескольких крупных свалок. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

В перечень на рекультивацию в этом году попали, в том числе, свалки в карьере «Русская Бабья» в Сюмсинском районе, а также у урочища Дукъявыр в Дебёсском районе.

В качестве примера успешной рекультивации глава Удмуртии привёл Сарапульский мусорный полигон. Работы завершились там прошлой осень и сейчас на поверхности зацвёл клевер. На бывшем полигоне построено 11 систем отвода биогаза и 41 колодец для сбора фильтрата.