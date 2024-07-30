Экс-директор Ижевского цирка прокомментировал призывы партии «Новые люди» запретить выступления с животными

Москва. Экс-директор удмуртского государственного цирка Сергей Беляков, который сейчас возглавляет «Росгорцирк», прокомментировал инициативу партии «Новые люди» о запрете цирков с животными. Об этом сообщает портал «Культура».

По словам Белякова, законопроект деструктивен и может ослабить целую область культуры, а следом за этим последует ликвидация циркового искусства.

«Предлагаемый законопроект несет разрушение всей системы культурно-зрелищных представлений, по сути, вычеркивая цирковую отрасль из рамок нормативно-правового поля, провоцируя разрастание "теневого" сектора цирковых представлений и уходом от соблюдения законодательства в сфере ответственного обращения с животными», — рассказал гендиректор «Росгосцирка».

Беляков отметил, что в цирковая деятельность сейчас контролируется государством. Животным создаются комфортные условия содержания, они получают внимательный уход, разнообразное и питательное меню. Также особое внимание уделяется наблюдению за здоровьем.