Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид Чистая природа — главный смысл нашей работы Лонгрид Время альтернативной энергии Лонгрид

Экс-директор Ижевского цирка прокомментировал призывы партии «Новые люди» запретить выступления с животными

10:35, 30 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Экс-директор Ижевского цирка прокомментировал призывы партии «Новые люди» запретить выступления с животными
10:35, 30 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
22
0
#Москва\n#цирк\n#законы
Фото: ИА «Сусанин»
22
0

Сергей Беляков отметил, что законопроект приведёт к ликвидации циркового искусства. 

Москва. Экс-директор удмуртского государственного цирка Сергей Беляков, который сейчас возглавляет «Росгорцирк», прокомментировал инициативу партии «Новые люди» о запрете цирков с животными. Об этом сообщает портал «Культура»

По словам Белякова, законопроект деструктивен и может ослабить целую область культуры, а следом за этим последует ликвидация циркового искусства.

«Предлагаемый законопроект несет разрушение всей системы культурно-зрелищных представлений, по сути, вычеркивая цирковую отрасль из рамок нормативно-правового поля, провоцируя разрастание "теневого" сектора цирковых представлений и уходом от соблюдения законодательства в сфере ответственного обращения с животными», — рассказал гендиректор «Росгосцирка».

Беляков отметил, что в цирковая деятельность сейчас контролируется государством. Животным создаются комфортные условия содержания, они получают внимательный уход, разнообразное и питательное меню. Также особое внимание уделяется наблюдению за здоровьем. 

10:35, 30 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
22
0
#Москва\n#цирк\n#законы