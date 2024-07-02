Ведущий Первого канала Артём Шейнин побывал на производстве беспилотников в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Ведущий Первого канала Артём Шейнин в своей авторской программе рассказал о поездке в ижевский научно-исследовательский центр «Италмас», где производят барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Шейнин вёл эфир в футболке с принтом Lancet, которую он привёз после поездки на ижевское производство дронов.

«Это важный участок нашего научно-промышленного фронта, и те, кто следит за боевыми действиями, видят результативность «Ланцетов», понимают роль этого производства. <…> Поездка меня поразила ещё тем, что ижевское производство беспилотников — это абсолютный прорыв в будущее с точки зрения организации работы. Здесь уделяется внимание не только тому, что делается, но и тому, как это делается», — отметил Шейнин.

Журналист обратил внимание на размещённые на стенах агитационные плакаты советского времени, пропагандирующие охрану труда, повышение производительности и сохранение бдительности. Также Шейнин заметил, что научно-исследовательский центр «Италмас» работает в бывшем торговом центре, и от прежнего объекта в здании оставили кафе и игровую комнату для детей сотрудников

Здесь же находится зона обучения операторов беспилотников. Тренировки проходят в большом помещении, где создаются условия, максимально приближенные к боевым. Там темно, вспыхивают огни, воссоздан шум боя, имеется возможность включить «дождь».

«Мне кажется, это та самая планка на которую можно выводиться производство: здесь есть человек, здесь есть идея, есть эмоция и высочайшая эффективность конечного продукта», — подчеркнул ведущий.