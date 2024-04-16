В почтовых отделениях Удмуртии появилась возможность совершать переводы на карты стран ближнего зарубежья

Ижевск. Удмуртия. В почтовых отделениях Удмуртии появилась возможность совершать мгновенные денежные переводы по номеру телефона на карты банков Молдовы, Таджикистана и Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России».

Для проведения операции необходимо назвать оператору страну, банк и привязанный к карте номер телефона получателя. Деньги приходят сразу после отправления. Комиссия не взымается только за переводы в Киргизию на карту платежной системы Elcart, для всех остальных стран размер комиссии минимален.