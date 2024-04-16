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В почтовых отделениях Удмуртии появилась возможность совершать переводы на карты стран ближнего зарубежья

10:40, 16 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В почтовых отделениях Удмуртии появилась возможность совершать переводы на карты стран ближнего зарубежья
10:40, 16 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
186
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#денежные переводы
Фото: ИА «Сусанин»
186
0

Пополнение доступно по номеру привязанного к карте телефона.

Ижевск. Удмуртия. В почтовых отделениях Удмуртии появилась возможность совершать мгновенные денежные переводы по номеру телефона на карты банков Молдовы, Таджикистана и Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России».

Для проведения операции необходимо назвать оператору страну, банк и привязанный к карте номер телефона получателя. Деньги приходят сразу после отправления. Комиссия не взымается только за переводы в Киргизию на карту платежной системы Elcart, для всех остальных стран размер комиссии минимален.

10:40, 16 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
186
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#денежные переводы