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К следующему отопительному периоду в Ижевске предстоит подготовить 4 624 объекта

10:40, 10 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
К следующему отопительному периоду в Ижевске предстоит подготовить 4 624 объекта
10:40, 10 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
128
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#отопительный период
Фото: ИА «Сусанин»
128
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Жилые дома должны подготовить к зиме до 15 августа.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начались первые мероприятия по подготовке города к отопительному периоду 2024/2025 годов. Об этом сообщает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Первым шагом в этом процессе стала рассылка уведомлений от энергетиков управляющим компаниям, ТСЖ и организациям, обслуживающим теплопотребляющие установки в домах, о подготовке к отопительному периоду.

Всего предстоит подготовить 4 624 объекта, жилые дома — до 15 августа, остальные объекты — до 15 сентября.

Напомним, администрацию Балезинского района уличили в неподобающей подготовке к отопительному периоду 2023/2024 годов. Лучшим районом по подготовке стал Увинский.

10:40, 10 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
128
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#отопительный период