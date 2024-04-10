К следующему отопительному периоду в Ижевске предстоит подготовить 4 624 объекта

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начались первые мероприятия по подготовке города к отопительному периоду 2024/2025 годов. Об этом сообщает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Первым шагом в этом процессе стала рассылка уведомлений от энергетиков управляющим компаниям, ТСЖ и организациям, обслуживающим теплопотребляющие установки в домах, о подготовке к отопительному периоду.

Всего предстоит подготовить 4 624 объекта, жилые дома — до 15 августа, остальные объекты — до 15 сентября.

Напомним, администрацию Балезинского района уличили в неподобающей подготовке к отопительному периоду 2023/2024 годов. Лучшим районом по подготовке стал Увинский.