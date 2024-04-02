В Ижевске определён подрядчик на ремонт и устройство тротуаров на улице Советской

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершился аукцион по определению подрядчика на ремонт и устройство тротуаров на улице Советской. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Контракт с подрядчиком-победителем будет действовать до 30 августа 2024 года. Он выполнит работы за 11,8 млн рублей. Оплата будет происходить исходя из объёмов фактически выполненных работ. Ремонт и обустройство тротуаров будет идти по заявкам от заказчика.