Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

В Ижевске определён подрядчик на ремонт и устройство тротуаров на улице Советской

09:40, 02 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске определён подрядчик на ремонт и устройство тротуаров на улице Советской
09:40, 02 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
243
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт тротуаров
Фото: ИА «Сусанин»
243
0

Победитель аукциона выполнит работы за 11,8 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершился аукцион по определению подрядчика на ремонт и устройство тротуаров на улице Советской. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Контракт с подрядчиком-победителем будет действовать до 30 августа 2024 года. Он выполнит работы за 11,8 млн рублей. Оплата будет происходить исходя из объёмов фактически выполненных работ. Ремонт и обустройство тротуаров будет идти по заявкам от заказчика.

09:40, 02 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
243
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт тротуаров