Новый сезон проекта «Пешеходный Ижевск» начался в столице Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Проект «Пешеходный Ижевск» стартует в столице Удмуртии.

Напомним, сам проект был инициирован в 2020 году депутатами Городской думы, он рассчитан на 5 лет. Программа ремонта тротуаров основана на предложениях жителей города и направлена на создание качественного пешеходного каркаса. В планах на 2024 год — более 50 тротуаров во всех районах города.

В среду, 10 апреля, председатель Гордумы Ижевска, куратор проекта «Пешеходный Ижевск» Фарит Губаев начал обход всех тротуаров, включённых в предварительный список ремонта.

«Накануне нашего обхода мы провели рабочую встречу по проекту, обсудили задачи по ремонту тротуаров на этот год. Сейчас обходим тротуары, а после примем окончательное решение о сроках ремонта каждого из них, сформируем техническое задание и рекомендации для подрядной организации», — рассказал Фарит Губаев.

В состав комиссии в первый день обхода вошли вице-премьер Удмуртии Игорь Асабин, глава Ижевска Дмитрий Чистяков, его заместитель по ЖКХ и строительству Максим Шадрин, а также главы районов города, представители Общественной палаты Ижевска и подрядных организаций. Вместе они обошли центральный квадрат города.

Первым тротуаром в ходе осмотра стал путь вдоль ул. Коммунаров. Его отремонтируют на участке от ул. Лихвинцева до ул. Красногеройской.

«В Октябрьском районе нами по программе заложено всего 6 тротуаров, но по количеству работы они сопоставимы с другими районами. На улицах Школьная и Коммунаров мы планируем обустроить три тротуара шириной в 5 метров с велодорожками. Общая длина этих тротуаров составит 1,2 км, будут очень красивые и современные дорожки», — отметил Фарит Губаев.

Изменения ждут и тротуар по четной стороне улицы Советской. Здесь планируют заменить пришедшую в негодность брусчатку. Комплексная работа позволит заменить не только её, но и дорожный бордюр. Тротуар будет создан по всем современным стандартам и нормативам, особое внимание будет уделено безопасной среде.

Как отметил глава Ижевска Дмитрий Чистяков, проект «Пешеходный Ижевск» — очень успешная практика в городе.

«В этом году мы увеличили количество тротуаров, которые будем ремонтировать. В два раза увеличили финансирование — до 162 млн рублей. Эти средства направим в том числе на ремонт улицы Советской. Это центр города, про улицу нам часто пишут горожане. И она, конечно, должна выглядеть красиво», — сказал глава города.

Он также напомнил коллегам из дорожного блока о необходимости качественного содержания новых тротуаров, особенно зимой.

Заявки на ремонт городских тротуаров принимаются в общественных приёмных депутатов Гордумы и на сайте «Пешеходный Ижевск».