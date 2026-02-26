Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

«Электрические сети Удмуртии» снизили тарифы для операторов связи более чем на 95% после предписания ФАС

14:38, 26 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
«Электрические сети Удмуртии» снизили тарифы для операторов связи более чем на 95% после предписания ФАС
14:38, 26 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
666
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФАС
666
0

Установленные ранее тарифы расценили как монопольно высокие. 

Ижевск. Удмуртия. «Электрические сети Удмуртии» исполнили предписание антимонопольной службы и снизили стоимость услуг по размещению оборудования электросвязи на опорах своих ЛЭП. Об этом сообщили в Удмуртском УФАС России.

Ранее ведомство возбудило дело в отношении компании по факту нарушения Закона о защите конкуренции. Установленные тарифы были квалифицированы как монопольно высокая цена за доступ к объектам инфраструктуры.

В соответствии с Законом о связи и Правилами недисциплинарного доступа, плата за такие услуги должна компенсировать лишь экономически обоснованные затраты и необходимую прибыль. По итогам рассмотрения дела антимонопольная служба выдала предписание привести тарифы к экономически обоснованному уровню.

В настоящий момент компания отчиталась об исполнении требований. Стоимость услуги снижена более чем на 95%:

для опор ВЛ-0,4 кВ — с 83 до 3,97 рубля за одну опору;
для опор ВЛ-6-10 кВ — с 102 до 2,07 рубля за одну опору.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

14:38, 26 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
666
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФАС