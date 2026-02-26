Ижевск. Удмуртия. «Электрические сети Удмуртии» исполнили предписание антимонопольной службы и снизили стоимость услуг по размещению оборудования электросвязи на опорах своих ЛЭП. Об этом сообщили в Удмуртском УФАС России.

Ранее ведомство возбудило дело в отношении компании по факту нарушения Закона о защите конкуренции. Установленные тарифы были квалифицированы как монопольно высокая цена за доступ к объектам инфраструктуры.

В соответствии с Законом о связи и Правилами недисциплинарного доступа, плата за такие услуги должна компенсировать лишь экономически обоснованные затраты и необходимую прибыль. По итогам рассмотрения дела антимонопольная служба выдала предписание привести тарифы к экономически обоснованному уровню.

В настоящий момент компания отчиталась об исполнении требований. Стоимость услуги снижена более чем на 95%:

для опор ВЛ-0,4 кВ — с 83 до 3,97 рубля за одну опору;

для опор ВЛ-6-10 кВ — с 102 до 2,07 рубля за одну опору.