В Ижевске не удалось найти подрядчика на капитальный ремонт ледового дворца «Ижсталь»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске аукцион по определению подрядчика на капремонт ледового дворца «Ижсталь» закончился ничем. Обе поданные заявки были отклонены конкурсной комиссией. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.

Начальная цена контракта на выполнение работ составляет 951,6 млн рублей. Подрядчик должен был завершить ремонт до 15 декабря 2025 года.

На участие в аукционе было подано две заявки. Конкурсная комиссия отклонила обе.

Первому подрядчику было отказано из-за ошибки в оформлении независимой гарантии. Второй не прошёл по причине несоответствия квалификации и нахождения в реестре недобросовестных поставщиков. В случае, если контракт превышает 500 млн рублей, его исполнитель должен иметь опыт выполнения работ, стоимостью не менее 30% от начальной суммы контракта — в данном случае это около 285 млн рублей. Второй подрядчик таким опытом не обладал.

Напомним, до этого контракт на реконструкцию ледового дворца «Ижсталь» был заключили 14 июня 2022 года с АО «РСК». Цена контракта составляла 716,9 млн рублей, и по нему подрядчик обязался закончить все работы в срок до 20 июня 2024 года.

Однако, договор был исполнен чуть более, чем на 10% (75,1 млн рублей). При этом, фактически оплачено на данный момент из них только 70,2 млн руб.

25 декабря 2023 года контракт на реконструкцию ледового дворца «Ижсталь» был расторгнут по соглашению сторон. 27 декабря 2023 года Арбитражный суд Удмуртской Республики признал АО «РСК» банкротом и открыл процедуру конкурсного производства.

Строительные работы в дворце начались в феврале 2024 года. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что уже в этом году здесь возобновятся тренировки.