Власти Удмуртии: «У преступлений нет национальности и религии»

Ижевск. Удмуртия. Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлёв встретился с руководителями национально-культурных объединений республики — армянами, азербайджанцами, таджиками и узбеками. Как сообщает портал udmurt.ru, они собрались обсудить вопросы вокруг теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.

«Много информации в социальных сетях о принадлежности задержанных к определённой нации. И вы видите, как недоброжелатели в социальных сетях раскачивают эту тему. Мир и согласие внутри нашей республики — долгая и трудоёмкая работа всех национально-культурных объединений. Только в прошлом году вместе они провели 20 мероприятий с общим охватом 16 тысяч участников», — отметил Александр Журавлёв.

Председатель таджикского общественного центра «Ориён-Тадж» Мирзо Умаров добавил, что всё сообщество скорбит по погибшим в страшном теракте 22 марта. Их усилия, в свою очередь, направлены только на процветание республики — активисты помогают малообеспеченным семьям и иностранным студентам, посещают социальные учреждения. Ежегодно проходит традиционный праздник «Новруз Байрам», День таджикского языка, День примирения и национального согласия «Вахдат».

«Надо много общаться между собой, что мы и делаем, уделять внимание любым мелочам», — сказал председатель азербайджанского общественного центра Удмуртии «Достлуг» Зульфигар Мирзаев. Его представители организуют музыкальный конкурс имени Муслима Магомаева, интеллектуальную игру, турнир по шашкам и длинным нардам, работает воскресная школа. Есть национальная танцевальная группа «Огни Азербайджана», команда КВН, команда по мини-футболу «Хазар».

На встрече присутствовал и президент узбекского национального центра социальной поддержки и развития культуры «Азия Плюс» Мухутдин Бахридинов. Члены организации активно помогают детским домам, организовали свою футбольную команду и творческий ансамбль.

Большое внимание здоровому образу жизни уделяют армяне. Ежегодно они проводят межнациональные турниры по мини-футболу, волейболу, настольному теннису и шахматам. По каждому виду спорта насчитывается по несколько десятков участников. Президентом общественной организации «Урарту» является Мнацакан Аракелян.

Участники встречи единогласно подчеркнули, что особое внимание следует уделять и подрастающему поколению — помогать им адаптироваться в школах, учреждениях СПО и вузах, рассказывать о культуре удмуртского и своего народов.

«Армяне, азербайджанцы, таджики и узбеки помогают соотечественникам в поиске жилья, работы и в целом интегрироваться в наше общество, разъясняют законодательство, общаются семьями. Поддерживают военнослужащих в зоне спецоперации и их близких, защищают страну», — резюмировал Александр Журавлёв, поблагодарив присутствующих за работу.

Напомним, ранее в Министерстве национальной политики Удмуртии прокомментировали высказывание зампреда Госдумы Петра Толстого, который сравнил «национальные диаспоры, землячества и общины» с мафиозными структурами.