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Подозреваемую в организации незаконной миграции сотрудницу МВД по Удмуртии поместили под домашний арест

17:18, 20 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Подозреваемую в организации незаконной миграции сотрудницу МВД по Удмуртии поместили под домашний арест
17:18, 20 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#незаконная миграция
Фото: Объединённая пресс-служба судов Удмуртии
144
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Женщина занимает пост заместителя начальника отдела Управления по вопросам миграции регионального МВД.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске заместителя начальника отдела Управления по вопросам миграции регионального МВД, подозреваемую в организации незаконной миграции, поместили под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Меру пресечения подозреваемой избрал Первомайский районный суд. Напомним, её подозревают в том, что в период с октября 2020 года по январь 2023 года по просьбе знакомых сделала фиктивные документы для гражданина Узбекистана, которые позволили тому без соответствующей проверки получить разрешение на временное проживание в России.

Женщина будет находиться под домашним арестов до 18 мая 2024 года.

17:18, 20 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
144
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#незаконная миграция