Подозреваемую в организации незаконной миграции сотрудницу МВД по Удмуртии поместили под домашний арест

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске заместителя начальника отдела Управления по вопросам миграции регионального МВД, подозреваемую в организации незаконной миграции, поместили под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Меру пресечения подозреваемой избрал Первомайский районный суд. Напомним, её подозревают в том, что в период с октября 2020 года по январь 2023 года по просьбе знакомых сделала фиктивные документы для гражданина Узбекистана, которые позволили тому без соответствующей проверки получить разрешение на временное проживание в России.

Женщина будет находиться под домашним арестов до 18 мая 2024 года.