Жителя Ижевска привлекли к ответственности за участие в организации «Съезд народных депутатов»

Ижевск. Удмуртия. 45-летнего ижевчанина Сергей Антонова привлекли к ответственности за участие в деятельности признанной нежелательной на территории РФ польской организации «Съезд народных депутатов». Об этом сообщает пресс-службу судов Удмуртии.

Действия Антонова попадали пот статью 20.33 КоАП РФ («Участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации»). Летом прошлого года он размещал издаваемые «Съездом» информационные материалы на платформе «ВКонтакте» и «YouTube».

Несмотря на извещение Антонова о проведении заседаний по его делу, в суд он не являлся, так как в настоящий момент находится за границей. Рассмотрение проходило в его отсутствие.

В результате Антонова оштрафовали на 10 тыс. рублей.