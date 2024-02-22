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Жителя Ижевска привлекли к ответственности за участие в организации «Съезд народных депутатов»

10:48, 22 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жителя Ижевска привлекли к ответственности за участие в организации «Съезд народных депутатов»
10:48, 22 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
14
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#нежелательные организации
Фото: пресс-служба судов Удмуртии
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Польская организация признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Ижевск. Удмуртия. 45-летнего ижевчанина Сергей Антонова привлекли к ответственности за участие в деятельности признанной нежелательной на территории РФ польской организации «Съезд народных депутатов». Об этом сообщает пресс-службу судов Удмуртии.

Действия Антонова попадали пот статью 20.33 КоАП РФ («Участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации»). Летом прошлого года он размещал издаваемые «Съездом» информационные материалы на платформе «ВКонтакте» и «YouTube».

Несмотря на извещение Антонова о проведении заседаний по его делу, в суд он не являлся, так как в настоящий момент находится за границей. Рассмотрение проходило в его отсутствие. 

В результате Антонова оштрафовали на 10 тыс. рублей.

10:48, 22 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
14
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#нежелательные организации