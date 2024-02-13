Подозреваемого в оправдании терроризма уроженца Удмуртии заключили под стражу

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске заключили под стражу жителя 21-летнего жителя Санкт-Петербурга, родившегося в Глазове. Молодой человек обвиняется в оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда Ижевска.

Обвиняемый размещал посты, в которых не скрывал своих националистических взглядов, оправдывал деятельность рапрещённых в РФ террористов, а также проявлял нетерпимость к народам Средней Азии и Африки.

Следствие ходатайствовало об избрании в отношении молодого человека меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый с этим не согласился. Однако суд встал на сторону следствия и поместил обвиняемого под стражу до 8 апреля 2024 года.