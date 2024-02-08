Жителя Удмуртии отправили на принудительное лечение за совращение малолетних

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии рассмотрел уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Завьяловского района, обвиняемого в надругательстве над детьми. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Мужчина причастен к восьми эпизодам иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Рассмотрение уголовного дела проходило при закрытых дверях.

Было установлено, что обвиняемый имеет психическое расстройство, исключающее вменяемость. Мужчину отправили на принудительное лечение в стационаре психиатрической больницы.