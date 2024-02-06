В Ижевске презентовали предварительную концепцию благоустройства площади у монумента «Навеки с Россией»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске представлена концепция благоустройства площади у монумента «Навеки с Россией». В её создании использовалось собранное путём опроса мнение горожан. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В конце 2023 года в Ижевске прошли обсуждения, как в будущем должна выглядеть площадь у монумента. Своё мнение высказали предприниматели, архитекторы, студенты, общественники и активные горожане. В основу концепции благоустройства также лёг проведённый Центром территориального развития опрос общественного мнения.

В презентованной работе говорится о наполнении площади возле монумента новыми функциями. Сейчас, по сути, это ничем не наполненное пространство, с большим количеством твёрдых покрытий и отсутствием активностей.

Горожане предложили организовать смотровые площадки, места для отдыха взрослых и детей, арт-объекты и торговые точки. Кроме того, на площади могут появиться качели, навесы и амфитеатры. В ходе благоустройства пространство должны привести в соответствие с нормами доступной среды для маломобильных граждан, а также увеличить объём озеленения.

Также было предложено сделать отдельные маршруты для пешеходов, велосипедистов и самокатчиков.

Предварительную концепцию благоустройства и отчёт по итогам проектных встреч можно получить по ссылке. В конце февраля будет презентован эскизный проект благоустройства территории.