Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в топ-5 регионов России по росту зарплат в 2025 году. Об этом пишет РИА «Новости».

При расчете рейтинга учитывался рост зарплат с января по ноябрь прошлого года. В Удмуртии, как и в Забайкальском крае и Еврейской автономной области, средние зарплаты увеличились на 19%.

Лидером по росту заработной платы стала Нижегородская область, где прирост составил 22% — до 78,3 тыс. рублей. В Татарстане средние трудовые доходы выросли на 21% — до 87,7 тыс. рублей, а в Воронежской области зафиксировали рост на 20% — до 73,5 тыс. рублей.

В Москве средние зарплаты в 2025 году увеличились на 13%, в Санкт-Петербурге — на 12,8%.

В среднем за указанный период россияне получали зарплаты в размере 96,8 тыс. рублей.