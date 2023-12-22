Главу одного из районов Удмуртии заподозрили в краже новогодней гирлянды

Каракулино. Удмуртия. Главу Каракулинского района Удмуртии заподозрили в краже новогодней гирлянды. О забавном случае сам Михаил Белёвцев рассказал в ходе прямого эфира в соцсетях.

«Мы в этом году чуть-чуть попытались в Каракулино изменить новогоднюю обстановку, украсить центр села. Спасибо всем неравнодушным, кто следит за тем, чтобы там ничего не упало, ничего не украли. Сам был маленько свидетелем. Пришлось даже объяснение в полиции давать. Приняли меня. Проходящие мимо люди подумали, что я вместо того, чтобы повесить гирлянду, решил её украсть», — с улыбкой поделился глава района.

В заключении прямого эфира Михаил Белёвцев поздравил земляков с наступающим Новым годом и пожелал новогоднего настроения.