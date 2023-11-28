Компания Удмуртнефть сможет самостоятельно определять объём подлежащей раскрытию информации

Ижевск. Удмуртия. Компания «Удмуртнефть» указом президента России Владимира Путина попала в перечень хозяйственных обществ, которым в определённых случаях даётся право самостоятельно определять состав подлежащей раскрытию информации. Указ президента опубликован на сайте правовой информации.

Указ принят в связи с необходимостью принятия мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним стран. Документ утвердил перечень российских компаний, которым дали право самостоятельно определять состав и объём информации для раскрытия или представления.

Это позволяется в случае ,если инсайдерская информация может быть использована для введения санкций против компаний. Нераскрытую информацию хозяйственные общества обязывают подавать в Центральный банк РФ.

Нераскрытая, но предоставленная в федеральные органы информация, не подлежит обнародованию, в том числе в государственных системах и других источниках.

В перечне таких компаний указана и «Удмуртнефть», головной офис которой находится в Ижевске. Также в списке «Роснефть» и её дочерние предприятия, ряд нефтеперерабатывающих заводов и других организаций нефтегазовой сферы.