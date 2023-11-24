Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид Ижевский «Дом №1» Лонгрид

Воткинский пожарный вытащил мужчину из задымлённой квартиры

16:50, 24 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Воткинский пожарный вытащил мужчину из задымлённой квартиры
16:50, 24 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
186
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#пожар\n#спасение людей
Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
186
0

Пожар произошёл утром 24 ноября.

Воткинск. Удмуртия. 24 ноября на улице Молодёжной в Воткинске произошёл пожар. Прибывшие на место спасатели вытащили из задымлённой квартиры пострадавшего мужчину. Об этом сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.

К прибытию первых огнеборцев из окна квартиры на первом этаже уже валил густой дым. Первыми на месте происшествия оказались бойцы отдельного поста ПСЧ-14.

«На улице стояла женщина, кричала, что в квартире её муж. Я быстро включился в аппарат и побежал в квартиру.  Двери выбил ногой. В комнате нашёл мужчину, он лежал на полу у кровати и кашлял, задыхаясь от дыма», — вспоминает командир отделения Габдрахманов Руслан.

Пожарный вынес пострадавшего на свежий воздух. Руслан Габдрахманов вместе с водителем пожарной кареты оказали первую помощь мужчине. Затем им занялись медики скорой помощи.

В настоящий момент устанавливаются причины возгорания. Супруга пострадавшего пояснила, что она готовила еду на плите и решила быстро сходить в магазин. К её возвращению из квартиры уже начал идти дым. 

16:50, 24 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
186
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#пожар\n#спасение людей