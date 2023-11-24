Воткинский пожарный вытащил мужчину из задымлённой квартиры

Воткинск. Удмуртия. 24 ноября на улице Молодёжной в Воткинске произошёл пожар. Прибывшие на место спасатели вытащили из задымлённой квартиры пострадавшего мужчину. Об этом сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.

К прибытию первых огнеборцев из окна квартиры на первом этаже уже валил густой дым. Первыми на месте происшествия оказались бойцы отдельного поста ПСЧ-14.

«На улице стояла женщина, кричала, что в квартире её муж. Я быстро включился в аппарат и побежал в квартиру. Двери выбил ногой. В комнате нашёл мужчину, он лежал на полу у кровати и кашлял, задыхаясь от дыма», — вспоминает командир отделения Габдрахманов Руслан.

Пожарный вынес пострадавшего на свежий воздух. Руслан Габдрахманов вместе с водителем пожарной кареты оказали первую помощь мужчине. Затем им занялись медики скорой помощи.

В настоящий момент устанавливаются причины возгорания. Супруга пострадавшего пояснила, что она готовила еду на плите и решила быстро сходить в магазин. К её возвращению из квартиры уже начал идти дым.