У жителя Сарапула изъяли схрон с оружием

Сарапул. Удмуртия. 54-летнего жителя Сарапула задержали по подозрению в хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В частном доме мужчины стражи порядка обнаружили схрон, в котором был пистолет конструкции Тульский-Коровина, два сигнальных револьвера, два газовых пистолета, травматический пистолет, охолощенный пистолет для стрельбы светозвуковыми патронами, охолощенный светозвуковой автомат, гладкоствольное двуствольное охотничье ружье, холостые, газовые, охотничьи патроны, а также два патрона калибра 5,45 мм, 1 патрон калибра 5,6 мм, 16 патронов 7,62 мм, порох массой 143 грамма.

Задержанный рассказал, что порох и ружьё у него остались от охотничьего прошлого, а остальное в 90-е годы он получил от знакомого.

Изъятые боеприпасы и патроны направили на экспертизу. В результате было дано заключение, что часть патронов пригодны для стрельбы, остальные единицы оружия для выстрелов непригодны.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о «незаконном хранении оружия, его основных частей, боеприпасов». Теперь ему грозит до четырёх лет лишения свободы.