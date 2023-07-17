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Количество лесных пожаров в Удмуртии увеличилось в 10 раз

16:25, 17 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Количество лесных пожаров в Удмуртии увеличилось в 10 раз
16:25, 17 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
25
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лесные пожары
Фото: Ракель Раклетт на Unsplash
25
0

С начала года зарегистрировано 38 возгораний.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии наблюдается увеличение числа лесных пожаров. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по республике Сергей Пряженцев в ходе аппаратного совещания с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

С начала года в республике зарегистрировано 38 лесных пожаров, площадь которых превысила 100 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество природных возгораний выросло в 10 раз.

Большая часть лесных пожаров произошла в Камбарском и Сарапульском районах.

Кроме того, с начала года в четыре раза увеличилось количество возгораний сухой травы. Всего зарегистрировано 280 пожаров общей площадью 900 га. В основном трава горела в Завьяловском районе.

16:25, 17 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
25
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лесные пожары