Количество лесных пожаров в Удмуртии увеличилось в 10 раз

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии наблюдается увеличение числа лесных пожаров. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по республике Сергей Пряженцев в ходе аппаратного совещания с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

С начала года в республике зарегистрировано 38 лесных пожаров, площадь которых превысила 100 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество природных возгораний выросло в 10 раз.

Большая часть лесных пожаров произошла в Камбарском и Сарапульском районах.

Кроме того, с начала года в четыре раза увеличилось количество возгораний сухой травы. Всего зарегистрировано 280 пожаров общей площадью 900 га. В основном трава горела в Завьяловском районе.