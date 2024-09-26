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В Удмуртии до 3 октября будет сохраняться высокая пожароопасность лесов

15:05, 26 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии до 3 октября будет сохраняться высокая пожароопасность лесов
15:05, 26 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
131
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лесные пожары
Фото: ИА «Сусанин»
131
0

Действует запрет на выжигание сухой травы, разведение костров и другие действия с открытым огнём.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 27 сентября по 3 октября сохраняется высокая пожароопасность лесов. Сухая погода благоприятствует для возгораний. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Сейчас в республике запрещается жечь сухую траву, хворост и лесную подстилку, нельзя разводить костры, сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне. Ограничения действуют на участках возле лесов.

За нарушение правил предусмотрены штрафы.

15:05, 26 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
131
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лесные пожары