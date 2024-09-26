В Удмуртии до 3 октября будет сохраняться высокая пожароопасность лесов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 27 сентября по 3 октября сохраняется высокая пожароопасность лесов. Сухая погода благоприятствует для возгораний. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Сейчас в республике запрещается жечь сухую траву, хворост и лесную подстилку, нельзя разводить костры, сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне. Ограничения действуют на участках возле лесов.

За нарушение правил предусмотрены штрафы.