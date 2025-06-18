Также произошло несколько десятков ландшафтных пожаров.
Ижевск. Удмуртия. С начала 2024 года в Удмуртии зарегистрировано 62 ландшафтных и 7 лесных пожаров. По данным специалистов, основная причина возгораний — человеческий фактор, сообщили Государственной противопожарной службе УР.
Огонь быстро распространяется, уничтожая растительность, корневую систему деревьев, гибнут животные, а также возникает угроза для населенных пунктов.
Чтобы предотвратить новые пожары, необходимо строго соблюдать правила безопасности:
- не бросайте горящие спички, окурки или тлеющие предметы, особенно из окон автомобиля.
- не разводите костры — на территории республики действует особый противопожарный режим.
- не поджигайте сухую траву на полянах, полях и около деревьев.
- не сжигайте мусор вблизи лесов и посадок.
- не оставляйте мусор на открытых участках — стеклянные бутылки и осколки под солнцем могут спровоцировать возгорание.
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