Ижевск. Удмуртия. С начала 2024 года в Удмуртии зарегистрировано 62 ландшафтных и 7 лесных пожаров. По данным специалистов, основная причина возгораний — человеческий фактор, сообщили Государственной противопожарной службе УР.

Огонь быстро распространяется, уничтожая растительность, корневую систему деревьев, гибнут животные, а также возникает угроза для населенных пунктов.

Чтобы предотвратить новые пожары, необходимо строго соблюдать правила безопасности:

- не бросайте горящие спички, окурки или тлеющие предметы, особенно из окон автомобиля.

- не разводите костры — на территории республики действует особый противопожарный режим.

- не поджигайте сухую траву на полянах, полях и около деревьев.

- не сжигайте мусор вблизи лесов и посадок.

- не оставляйте мусор на открытых участках — стеклянные бутылки и осколки под солнцем могут спровоцировать возгорание.