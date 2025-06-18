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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии с начала года зарегистрировано семь лесных пожаров

14:28, 18 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии с начала года зарегистрировано семь лесных пожаров
14:28, 18 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
221
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лесные пожары
Источник фото: Карстена Вайнгеарта на Unsplash
221
0

Также произошло несколько десятков ландшафтных пожаров.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2024 года в Удмуртии зарегистрировано 62 ландшафтных и 7 лесных пожаров. По данным специалистов, основная причина возгораний — человеческий фактор, сообщили Государственной противопожарной службе УР.

Огонь быстро распространяется, уничтожая растительность, корневую систему деревьев, гибнут животные, а также возникает угроза для населенных пунктов.

Чтобы предотвратить новые пожары, необходимо строго соблюдать правила безопасности:

- не бросайте горящие спички, окурки или тлеющие предметы, особенно из окон автомобиля.

- не разводите костры — на территории республики действует особый противопожарный режим.

- не поджигайте сухую траву на полянах, полях и около деревьев.

- не сжигайте мусор вблизи лесов и посадок.

- не оставляйте мусор на открытых участках — стеклянные бутылки и осколки под солнцем могут спровоцировать возгорание.

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14:28, 18 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
221
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лесные пожары