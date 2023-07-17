В Ижевске всё ещё не установили личность мужчины, чьи останки нашли весной прошлого года

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске следователи продолжают вести работу по установлению личности мужчины, чьи кости были обнаружены в апреле 2022 года на улице 14-я. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Останки удалось обнаружить во время работ по благоустройству. Рабочие нашли сумку, в которой оказался человеческий череп. Судмедэксперты установили, что останки принадлежат мужчине от 40 до 60 лет. Давность наступления смерти на момент обнаружения костей — один-два года.

На черепе сохранились рыжие волосы, часть передних зубов отсутствует. Специалисты смогли составить приблизительный портрет мужчины. Следствие рассматривает версию, что это может быть житель другого региона.

«Следственное управление обращается к гражданам, в том числе утратившим связь с родственниками, с просьбой оказать содействие в установлении личности погибшего. При наличии интересующей следствие информации просим обратиться в следственное управление по адресу: Ижевск, ул. Лихвинцева, 49 или по телефону +7 (3412) 41-39-13», — сообщили в следкоме.